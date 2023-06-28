Врач Зухра Павлова сообщила, что от кофе может расти живот

Эндокринолог из РФ Зухра Павлова сообщила, что кофе может негативно влиять на здоровье, в том числе приводить к увеличению веса. По словам специалиста, многие люди забывают, что добавки к ароматному утреннему напитку очень калорийны, поэтому чашкой кофе заменяют десерты.

Не так страшен сам кофе, как то, что что добавляем в него, —говорит эндокринолог.

Врач отмечает, что эспрессо и американо не содержат калорий. Но если использовать во время употребления капучино добавить нежирное молоко, напиток будет содержать 50 калорий, а с добавлением сахара — намного больше.

Специалист напоминает, что если человек выпивает в день две чашки кофе с сиропом и молоком, увеличивает за неделю число калорий до 2000. Это приводит к увеличению веса даже без употребления десертов.