Диетолог Дарья Русакова посоветовала вместо сахара применять сироп цикория

При отказе от сладостей вместо сахара можно использовать сироп цикория. Об этом говорит врач-диетолог Дарья Русакова. Поскольку полный отказ от сладостей не всегда возможен, го количество нужно постепенно сокращать.

Доктор рекомендует заменять сладкие продукты на продукты с низким содержанием сахара, применяя сахарозаменители. Олнаок есть некоторые нюансы. Убирая сахар, не желательно кушать фруктозу, аспартам, мед, сорбит, ксилит, сиропы на основе фиников, агавы, винограда или клена. Лучше отдать предпочтение сиропу цикория, стевии и эритритоле.

Диетолог добавила, что десерты нужно есть в первой половине дня, а свой рацион надо так спланировать, чтобы не было превышения углеводов за день. Из сладостей лучше отдать предпочтение пастиле без сахара или шоколаду с высоким содержанием какао.