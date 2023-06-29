Педиатр Глушко рассказала, что каша утром вредна при нарушениях углеводного обмена

Педиатр, гастроэнтеролог Ольга Глушко проинформировала, при каких болезнях нужно отказаться от каш по утрам. Как объясняет врач, употребление каш у многих людей ассоциируется с правильным и здоровым завтраком. К том же, на нашей территории такая еда была очень популярной и готовились в разных вариациях, хотя из цельнозерновых круп.

По информации эксперта, для таких людей оптимальный завтрак должен состоять из жиров и белков с достаточным количеством клетчатки. Если отказаться от злаков трудно, утром допустимо употребление пшена или гречки. Из питательных семян подойдут киноа и амарант.

Также специалист напомнила, что глютенсодержащие каши нельзя кушать людям с непереносимостью глютена (целиакией), а молочные продукты –тем, кто страдает от лактазной недостаточности.