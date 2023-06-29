Терапевт РФ Чернышова рассказала об опасности жареной курицы для здоровья

Терапевт из РФ Надежда Чернышева считает жареную курицу относительно безобидной едой и хорошим источником белка. Однако специалист советует некоторым людям ограничить прием этого продукта.

По словам врача, в жареной птице содержится много жира. Особенно много его в ножках и крыльях. Ограничить употребление такой пищи желательно людям с лишним весом. В грудке жира мало, поэтому она - великолепный источник протеинов.

Терапевт посоветовала не включать в свой рацион это блюдо пациентам с гастритом, панкреатитом, болезнями желчного пузыря. В ином случае их состояние здоровья после приема жареной курицы ухудшится.

Таким людям подойдут котлеты из тертого мяса птицы или курица-гриль, когда в ходе приготовления вытапливается весь жир и продукт становится не таким вредным.