Диетолог: голод не поможет похудеть и приведет только к еще большему набору веса

Все те, кто мечтает похудеть, совершают одинаковые ошибки. Главной ошибкой является намеренное голодание, поскольку организм может быстро адаптироваться и начать экономить энергию. Это означает, что когда человек вернется к обычному рациону питания, организм не так активно будет тратить все калории.

Поэтому специалист советует не ограничивать свой рацион более чем на 25% от дневной калорийности с учетом пола, образа жизни, возраста. Пропускать приемы пищи и также категорически нельзя, поскольку это никак не ускорит процесс похудения.

Также не нужно создавать дефицит белков и жиров. Первый снижает аппетит и замедляет набор веса, а жиры необходимы человеку для здоровья суставов, кожи, для хорошего зрения, настроения, отличной памяти. Помимо всего прочего диетолог советует пить много воды, включить в рацион зеленый чай, делать напитки из имбиря, гвоздики, корицы.