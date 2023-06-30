Диетолог Кононенко: есть 5-6 раз в день вредно для здоровья

Рекомендации кушать 5 или 6 раз в день для похудания могут навредить здоровью. Есть нужно не чаще 3-х раз в день. Об этом говорит врач-диетолог Инна Кононенко.

«Чем чаще человек ест, тем больше у него уровень белка ИФР-1. Он играет важную роль в старении, провоцирует рост опухолей и приводит болезням сердца», — уверяет врач.

Худеющим людям следует употреблять от 0,8 до 1,2 грамма белка на один килограмм веса, однако не больше 90 грамм ежедневно. Соотношение жиров и белков должно составлять 1:1,1. Жиров растительного и животного происхождения должно быть по 50%.

Пр этом кушать нужно не чаще 3 раз в день, положив в основу рациона овощи. Худеющим следует отказаться от частых перекусов, однако съедать обильный завтрак. Чем больше белков и жиров человек съест утром, тем меньше вырастет уровень глюкозы на протяжении дня. Это сбережет от тяги съесть сладкую или углеводную пищу.