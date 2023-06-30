Казанские ученые открыли новое вещество для борьбы с молочницей

Ученые из Казанского (Приволжского) университета вместе с сотрудниками Федерального центра токсикологической, радиационной, биологической безопасности разработали соединение на основе терпенового спирта, который предназначен для борьбы с Candida, вызывающей молочницу.

Найденное вещество относится к группе терпеноидов. Это растительные кислородсодержащие соединения, подавляющие рост грибов и легко проникающих через кожу. Они вместе с собой «протаскивают» другие молекулы. Одно из производных терпеноидов проходит испытания. Не исключено, что скоро вещество войдет в лечебную практику для лечения молочницы.

Казанские ученые отмечают, что применение подобных полусинтетических соединений позволит им создать биосовместимые полноценные противогрибковые лекарства.