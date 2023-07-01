Гастроэнтеролог заявил, что крапива за счет витамина К уменьшает риск развития рака

По словам специалиста, витамин К принимает участие в процессе свертывания крови, укрепляет кости, помогает в борьбе с диабетом, атеросклерозом и уменьшает риски развития рака.

"Крапива богата кальцием, магнием, железом, улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему, уменьшить воспаление. Крапива контролирует уровень холестерина, что важно для профилактики заболеваний сосудов и сердца", — говорит Вялов.

Но эксперт предупреждает о необходимости умеренного употребления крапивы, поскольку большое количество этого витамина приводят к кровотечению и тромбозу.