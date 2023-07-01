Нутрициолог Елена Дьяченко рассказала, какой продукт улучшает работу головного мозга. Этим продуктов оказался зеленый лук.

«Для активизации мозговых процессов нужно увеличивать долю продуктов натурального происхождения. Больше всего в критических ситуациях человеку необходим зеленый лук, который заставляет мозг работать быстрее и эффективнее», — отмечает врач.

Зеленый лук содержится больше калия, чем репчатый. Этот элемент принимает участие в передаче нервных импульсов и насыщении мозга кислородом.

Также специалист советует есть зеленый лук при тяжелой физической нагрузке. Он очень полезен при интенсивных тренировках.