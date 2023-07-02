Хирург Умнов сообщил о страшных последствиях для здоровья пьющих женщин

Хирург Умнов рассказал о серьезных последствиях употребления алкоголя для женщин. По словам эксперта, организм дамы намного быстрее деградирует при употреблении алкогольных напитков по сравнению с мужчинами.

Удалось выяснить, что зачатые при злоупотреблении спиртного дети намного чаще страдают болезнями внутренних органов и психическими расстройствами.

Кроме того, климакс у женщины, злоупотребляющей алкоголем, наступает на 10-15 лет раньше, чем у непьющей дамы. Это значит, что представители прекрасного пола, употребляющие в больших количествах горячительные напитки, сталкиваются с риском появления ранней менопаузы.

Добавим, что новое исследование открывает новую главу в понимании последствий алкогольных напитков для организма женщины.