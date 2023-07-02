Врач-психиатр Гагин рассказал, как лечат игровые зависимости

Врач-психиатр Вадим Гагин из Института мозга человека имени Бехтеревой в интервью «Газете.Ru» рассказал о лечении лудомании - игровой зависимости. Данное расстройство внесено в МКБ-10, а этот диагноз часто ставят врачи. Однако пока специалисты не работают по МКБ-11.

Как отмечает психиатр, лудомания лечится при помощи психотерапии. Наиболее эффективный метод лечения - групповая психотерапия. В таких случаях редко назначают лекарственные препараты.

Во время проведения групповой психотерапии люди встречаются с другими людьми, страдающими от разных зависимостей. Этот опыт является важным моментом признания собственной зависимости перед остальными. Интересно, что некоторые участники успешнее и быстрее справляться с зависимостью.