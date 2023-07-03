Онкогематолог: Одним из симптомов рака крови являются увеличенные лимфоузлы

Врач-онкогематолог заявила, что симптомом рака крови являются увеличенные лимфоузлы. В некоторых ситуациях при раке крови могут увеличиваться шейные. паховые, подмышечные периферические лимфоузлы, говорит Анна Шубина.

Также свидетельствовать о болезни могут потливость, особенно ночью, резкое снижение веса, снижение аппетита, ухудшение памяти», – заявила Шубина.

К тому же, об онкологии крови свидетельствуют частые кровотечения из десен, десен, половых путей, отдышка, слабость, головокружение, долго не заживающие раны, частые заболевания. Эксперт добавила, что возникает рак крови в результате мутаций в ДНК клетках, из-за чего вместо тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов образуются клетки, не способные выполнять функции. Клетки затем делятся в геометрической прогрессии.