Правильное питание и регулярные упражнения защитят печень от токсинов

Защитить печень от токсинов можно при правильном режиме питания, активной физической нагрузке и при отказе от алкоголя.

Сбалансированное здоровое питание с большим количеством фруктов, клетчатки, овощей, жиров и белков помогает этому орган работать эффективно. Защитить от токсинов печень поможет отказ от быстрых углеводов, сахара, трансжиров. Нужно отдать предпочтение пище, богатой на питательные вещества, витамины, антиоксиданты.

Физические упражнения улучшают кровоток и метаболизм в организме, потому печень функционирует хорошо. Можно плавать, быстро ходить, бегать, заниматься играми. В итоге улучшится не только состояние печени, но и станет крепким весь организм.

А вот употребление спиртного печени вредит. Полный отказ от алкоголя обеспечит долголетие этого важного органа.