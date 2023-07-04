Хирург РФ Умнов рассказал, что происходит с бросающим пить алкоголиком

Врач-хирург из РФ Александр Умнов рассказал, что происходит с бросившим пить алкоголиком в первые дни трезвой жизни. Как утверждает доктор, самые сложные для такого человека - первые четыре-пять дней.

В это время пациент очень раздражительный, он чувствует апатию, страдает от нарушений аппетита и сна, у него может быть тошнота и головная боль. В запущенных случаях возможно развитие белой горячки.

Руки дрожат, нет аппетита, пропадает сон, мучают кошмары, раздражают звуки. На третий или четвертый день может быть белая горячка, — отмечает эксперт.

Но после пятого дня мозг начинает восстанавливать свои функции, к человеку возвращается аппетит. Спустя месяц ранее пациент замечает, что он нормально спит, восстановились все когнитивные функции, стабилизировалась психика. С каждым месяцем организм работает еще лучше из-за очищения от этанола или вредных продуктов его распада.