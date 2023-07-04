Хирург Умнов: Тяга к водке лечится только отвращением к ней

Хирург Александр Умнов сообщил, что лучшим методом избавиться от пристрастия к алкоголю – это отвращение к водке. Самостоятельное излечение от зависимости невозможно, поэтому терапевтические методы построены как на медикаментозных, так и на психологических приемах

Сперва проводится детоксикация организма, а когда физиологическое состояние человека стабилизируется, подключают психотерапию. Волшебной таблетки не существует, отмечает врач. Успех зависит от квалификации доктора и желания больного навсегда покончить с зависимостью.

При этом Умнов не одобряет отвращение к водке «народными» средствами, поскольку состояние пьющего человека может только ухудшиться. Что касается длительности ремиссии, то она зависит от поддержки и внимания близких людей.