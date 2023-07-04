Врачи рассказали, что в 14-й больнице Екатеринбурга проблема решилась лишь номинально

В 14 больницу Екатеринбурга после скандала прислали врачей из других учреждений. В клинику приехала комиссия после того, как ситуация дошла до Министерства здравоохранения РФ. Медработниик рассказали, что происходит в настоящее время в отделении.

Как пишет E1.RU, про командированных специалистов действующие и уволившиеся врачи отзываются с грустью. По их словам, коллегам платят больше и относятся к ним иначе, ведь они приехали спасти ситуацию.

В неотложке от былого коллектива остался один врач. Наняли командированных, платят 800 рублей в час, 20 тысяч в сутки. Нас послали на хрен, в месяц 30 тысяч, а им... Главврачу отделение неотложной гинекологии не нужно, он пытаться сохранить его не будет. Пока закрыли дырку, проблему решили, но с качеством — неважно, - говорит источник издания.