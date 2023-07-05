АиФ: Врач РФ Александр Лукашев назвал медвежье мясо самым опасным

В Забайкальcком крае растет людей, отравившихся медвежьим мясом. Их число увеличилось до 11 человек. Об опасности данного продукта говорит российский врач Александр Лукашев.

"Любое мясо, не прошедшее санитарный контроль, опасно. Среди всех видов мяса именно мясо медведя самое опасное. У него часто встречается трихинеллёз — болезнь, которую вызывают паразиты под названием трихинеллы. Личинки долгое время в мясе сохраняются", - отмечает специалист.

При ненадлежащей термической обработке мяса человек может заразиться трихинеллёзом. Личинки развиваются в кишечнике, затем поражают ткани. Интоксикация организма может спровоцировать летальный исход.

Врач добавил, что трихинеллез может быть у кабанов и бобров. Однако если мясо подвергнуть правильной и длительной термической обработке, оно станет для употребления безопасным.