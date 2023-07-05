NewsNN: Жители Нижегородской области могут умирать при заболевании птичьим гриппом

В Нижегородской области выявили несколько очагов птичьего гриппа. Болезнь опасна для человека и может закончиться смертью, заявил врач Виктор Краснов.

По данным завкафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, заражение людей от птиц происходит во время контакта с живыми птицами и выделениями. Людям, не работающим с птицами, надо опасаться людей с симптомами респираторных болезней. Как говорит специалист, нужно тщательно мыть руки с мылом, не прикасаться во время приготовления к лицу, не пробовать сырые продукты птицеводства, хорошо обрабатывать пищу.

При этом отличительной особенностью птичьего гриппа является быстрое начало, повышенная температура тела, слабость, мышечные, суставные и головные боли.

Краснов подчеркнул, что заболевание может закончиться летальным исходом: «Частота летальных исходов в первую очередь зависит от штамма вируса. Но она может достигать высоких значений».