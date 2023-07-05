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Психолог Ольга Романив: При стрессе лучше не есть некоторые продукты питания

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Психолог Ольга Романив: При стрессе лучше не есть некоторые продукты питания
Здоровье
Фото из открытых источников

Некоторые продукты питания при стрессе ухудшают состояние человека. Об этом говорит психолог Ольга Романив. По словам эксперта, употребление кофе при стрессовой ситуации приводит к учащенной работе сердца, что только усиливает тревожность. У человека даже может случится паническая атака. Также кофе нарушает качество сна.

Если во время стресса кушать фастфуд или жирную пищу, организм будет бороться с тяжестью в желудке, нарушением пищеварения или задержкой жидкости. Не нужно также употреблять алкоголь и налегать на продукты с сахаром.

При стрессе нужно выпить стакан чистой воды, обратить внимание на зелень и овощи, содержащие фолиевую кислоту, необходимую для правильной работы нервной системы. Магний, защищающий от депрессии, содержится в шпинате. Кроме того, врач советует кушать жирную рыбу и продукты со сложными углеводами.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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