SakhaLife: Врач-кардиолог дала важные советы, как легко перенести жару

Врач-кардиолог Лилия Мярина рассказал, как можно легко справиться с жарой. Прежде всего, чтобы пот быстро испарялся, окружающий воздух должен быть сухим, а одежда - дышащей и легкой из хлопка.

Кроме того, на теле есть точки, связанные с температурой. Это шея, запястье, виски. Если надо понизить температуру тела, можно приложить прохладный компресс к этим точкам.

Применение вентилятора зависит от влажности и температуры в помещении. Если термометра выше 35 °C, его использование может только усилить нагрузку на сердце и спровоцировать обезвоживание. В условиях повышенной влажности испарение пота затрудняется, поэтому в комнате, где сушится белье, включать вентилятор не стоит.

Также следует соблюдать питьевой режим, избегать употребления соленой еды, отказаться от алкогольных напитков и пребывания в жаркое время на солнце.