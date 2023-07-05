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Терапевт рассказала, полезно ли для кожи пропивать коллаген

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Терапевт рассказала, полезно ли для кожи пропивать коллаген
Здоровье
Фото из открытых источников

Коллаген — это белок человеческого организма. Он вырабатывается из аминокислот, входит в состав костей, зубов, кожи, сухожилий, связок. Но полезно ли принимать коллаген, рассказал Алёна Береговая.

«После 40 лет процессы замедляются, то отражается на коже. Ухудшается ее внешний вид, уменьшается крепость костей. Если хотите продлить молодость, можно употреблять коллаген. Но нужно учитывать, что есть несколько видов коллагенов и какой вид белка за что отвечает.

«При бесконтрольном применении или самостоятельном назначении могут быть побочные явления или аллергические реакции. Прием коллагена следует согласовывать обязательно с врачом», — говорит Береговая.

Терапевт подчеркнула, что если после употребления коллагена есть вздутие живота или тошнота, следует от него отказаться. Также не подойдет добавка людям, страдающим от изжоги и проблем с пищеварением.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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