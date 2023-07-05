Врач Зайцев сообщил, можно ли есть мороженое при боли в горле

Владимир Зайцев опроверг мнение о том, что мороженное можно употреблять при больном горле. Он объяснил, чем чреват прием продукта во время болезни.

Врач говорит, что мороженное вызовет еще большее переохлаждение, что приведет к воспалению и даже может спровоцировать катаральный отек слизистой глотки, воспаление миндалин и дискомфорт в носу. По словам Зайцева, также может появиться охриплость голоса либо его полная потеря. Поэтому оториноларинголог не рекомендует есть этот продукт, если першит или болит горло.

Лучше употреблять теплую жидкость и убрать жирные продукты. Для борьбы с воспалением применяют антисептики. Возобновить прием мороженого можно через несколько дней после улучшения состояния здоровья.