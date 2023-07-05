Yandex.RTB

Заслуженный врач России Осипов рассказал, какие регионы спасутся от сибирской язвы

Image 16+
Заслуженный врач России Осипов рассказал, какие регионы спасутся от сибирской язвы
Здоровье
Фото из открытых источников

Сибирскую язву подтвердили у 4-х жителей Барун-Хемчинского района города Тувы. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Как сообщил главный врач Домодедовской ЦРБ, заслуженный врач России Андрей Осипов, распространение заболевания не грозит жителям западной части РФ.

«Инфекция может проникнуть в европейскую часть страны во время инкубационного периода, однако есть план по санитарной защите территории, согласно которому проводятся необходимые профилактические мероприятия», — отметил эксперт.

Напомним, сибирская язва развивается молниеносно, приводит к поражению кожи, лимфатических узлов, слизистых оболочек. При развитии негативного сценария у человека может быть септическое состояние, когда нарушается кровоснабжение и развивается смерть.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Эти 3 главных фактора негативно влияют на поджелудочную железу

Сегодня, 20:34

Врач Зайцев сообщил, можно ли есть мороженое при боли в горле

Сегодня, 17:52

Заслуженный врач России Осипов рассказал, какие регионы спасутся от сибирской язвы

Сегодня, 16:59

Терапевт рассказала, полезно ли для кожи пропивать коллаген

Сегодня, 16:52

SakhaLife: Врач-кардиолог дала советы, как перенести жару

Сегодня, 12:35

Психолог Ольга Романив: В состоянии стресса не нужно употреблять определенные продукты

Сегодня, 11:51

Нижегородцы могут умереть при заболевании птичьим гриппом H5N1

Сегодня, 11:47

АиФ: Врач РФ Александр Лукашев назвал медвежье мясо самым опасным

Сегодня, 09:02

Хирург Умнов: Тяга к водке лечится только отвращением к ней

Вчера, 19:19

Хирург РФ Умнов рассказал, что происходит с бросающим пить алкоголиком

Вчера, 09:08

Врачи рассказали, что в 14-й больнице Екатеринбурга проблема решилась лишь номинально

Вчера, 08:57

Онкогематолог: Одним из симптомов рака крови являются увеличенные лимфоузлы

3-07-2023, 18:11

Правильное питание и регулярные упражнения защитят печень от токсинов

3-07-2023, 09:08

Хирург Умнов сообщил о страшных последствиях для здоровья пьющих женщин

2-07-2023, 13:53

Врач-психиатр Гагин рассказал, как лечат игровые зависимости

2-07-2023, 09:29

Гастроэнтеролог заявил, что крапива за счет витамина К уменьшает риск развития рака

1-07-2023, 20:13

Доктор РФ Мясников проинформировал, что круглый живот может быть признаком скорых болезней

1-07-2023, 19:54

Нутрициолог Дьяченко назвала простой продукт, существенно улучшающий работу мозга

1-07-2023, 09:50

Казанские ученые открыли новое вещество для борьбы с молочницей

30-06-2023, 18:36

Диетолог предупредила, что кофе, специи и жирные продукты повышают потоотделение

30-06-2023, 18:16

Психолог Ольга Романив: В состоянии стресса не нужно употреблять определенные продукты
  • Сегодня, 11:51

Психолог Ольга Романив: В состоянии стресса не нужно употреблять определенные продукты

Некоторые продукты питания при стрессе ухудшают состояние человека. Об этом говорит психолог Ольга Романив. По словам эксперта, употребление кофе при

Правильное питание и регулярные упражнения защитят печень от токсинов
  • 3-07-2023, 09:08

Правильное питание и регулярные упражнения защитят печень от токсинов

Защитить печень от токсинов можно при правильном режиме питания, активной физической нагрузке и при отказе от алкоголя. Сбалансированное здоровое

Врачи рассказали, что в 14-й больнице Екатеринбурга проблема решилась лишь номинально
  • Вчера, 08:57

Врачи рассказали, что в 14-й больнице Екатеринбурга проблема решилась лишь номинально

В 14 больницу Екатеринбурга после скандала прислали врачей из других учреждений. В клинику приехала комиссия после того, как ситуация дошла до

Онкогематолог: Одним из симптомов рака крови являются увеличенные лимфоузлы
  • 3-07-2023, 18:11

Онкогематолог: Одним из симптомов рака крови являются увеличенные лимфоузлы

Врач-онкогематолог заявила, что симптомом рака крови являются увеличенные лимфоузлы. В некоторых ситуациях при раке крови могут увеличиваться шейные.

Хирург РФ Умнов рассказал, что происходит с бросающим пить алкоголиком
  • Вчера, 09:08

Хирург РФ Умнов рассказал, что происходит с бросающим пить алкоголиком

Врач-хирург из РФ Александр Умнов рассказал, что происходит с бросившим пить алкоголиком в первые дни трезвой жизни. Как утверждает доктор, самые

Хирург Умнов: Тяга к водке лечится только отвращением к ней
  • Вчера, 19:19

Хирург Умнов: Тяга к водке лечится только отвращением к ней

Хирург Александр Умнов сообщил, что лучшим методом избавиться от пристрастия к алкоголю – это отвращение к водке. Самостоятельное излечение от

Интересная информация