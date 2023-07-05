Заслуженный врач России Осипов рассказал, какие регионы спасутся от сибирской язвы

Сибирскую язву подтвердили у 4-х жителей Барун-Хемчинского района города Тувы. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Как сообщил главный врач Домодедовской ЦРБ, заслуженный врач России Андрей Осипов, распространение заболевания не грозит жителям западной части РФ.

«Инфекция может проникнуть в европейскую часть страны во время инкубационного периода, однако есть план по санитарной защите территории, согласно которому проводятся необходимые профилактические мероприятия», — отметил эксперт.

Напомним, сибирская язва развивается молниеносно, приводит к поражению кожи, лимфатических узлов, слизистых оболочек. При развитии негативного сценария у человека может быть септическое состояние, когда нарушается кровоснабжение и развивается смерть.