EDP: Пятиминутные перерывы на работе улучшают концентрацию внимания

Специалисты из Университета Сиднея (Sydney University) заявили о новом способе повышения внимания, который эффективнее всего. Выяснилось, что всего пятиминутный перерыв в работе помогает улучшить концентрацию.

Исследователи проведи анализ данных 72 человек. Добровольцы выполнили сложный тест по математике в ускоренных условиях. Одни испытуемые получили 5-минутный перерыв, а другие сразу же начали изучать лекцию о математическом умножении двузначных чисел. Третья группа смотрела видео прогулки по тропическому лесу в течении пяти минут.

После этого испытуемые прошли тест с 20 математическими задачами. Ученые попытались установить, насколько хорошо добровольцы усвоили материал.

Как оказалось, участники из первой группы имели высокий уровень внимания. В тесте на решение задач первая и третья группа показали лучшие результаты по сравнению со второй группой, пишет EDP.