Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян назвал 3 источника рака на столе

Пр информации кандидата медицинских наук Марка Гадзияна, некоторые продукты могут провоцировать появление рака у человека. Он назвал 3 источника онкологии на нашем столе, в которых не содержится полезных веществ, но есть много трансжиров и сахара.

"Гликемический индекс конфет - 100 единиц. Это означает, что все съеденное трансформируется в жир. Сахар - не только белый яд, это прекрасная среда для питания злокачественных клеток", — сообщает хирург-уролог.

Также эксперт отмечает, что отдельное внимание нужно обратить на разные соусы - майонез и кетчуп. Такие продуты считаются хорошей приправой к салату или шашлыку. Однако майонез, добавленный в овощной салат, "сводит на нет" его полезность. А кетчуп и вовсе является опасной смесью соли, сахара, усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов.