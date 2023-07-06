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«Кривые и тонкие ногти»: Этот симптом первым укажет на избыток сахара в крови

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«Кривые и тонкие ногти»: Этот симптом первым укажет на избыток сахара в крови
Здоровье
Фото из открытых источников

Кривые и тонкие ногти -это один из первых признаков инсулинорезистентности или сахарного диабета. Пигментация после ранки - тоже является симптомом нарушения углеводного обмена. Об этом сообщает акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

По словам врача, частым признаком инсулинорезистентности являются папилломы на теле, особенно на шее или в области груди, в паху, подмышках. Должны также сухие пятки и локти, потемнение кожи в складках. Если все вышеперечисленное появилось на фоне сильной усталости, раздражительности или проблем с концентрацией внимания, нужно срочно обратится к врачу.

Симптомом запущенного недуга является нередко снижение зрения, поскольку сахар повреждает сетчатку. Если вовремя не начать лечение, это может привести к серьезным проблемам со зрением и даже слепоте.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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