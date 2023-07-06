Попарься и все пройдет – не работает: Почему нельзя ходить в баню во время болезни

Наверное, многие из вас слышали совет: заболел — сходи в баню, хорошенько пропарься и вскоре все пройдет. Но врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента Екатерина Кабаненко дает другие рекомендации. По словам врача, посещать сауну и баню во время болезни, особенно с высокой температурой, категорически нельзя.

Хотя в парилке активно очищаются верхние дыхательные пути, а выздоровление наступает быстрее, посещать баню в период болезни нежелательно. Как объясняет специалист, горячий воздух усиливает симптомы, если у человека заболевание находится в активной стадии — то есть присутствует сильный насморк, заложенность носа, кашель или повышенная температура тела. Кроме того, доктор рекомендует придерживаться других правил — не пить в бане алкогольные напитки и не употреблять тяжелую еду.