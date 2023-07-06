Психотерапевт Генварская заявила, что частые поцелуи могут испортить отношения

От частых поцелуев у женщины могут затуманиться ощущения, которые ранее она получала. У мужчин это приводит к агрессии. Об этом рассказала врач-психотерапевт и сексолог Диана Генварская.

«Привычка постоянно целоваться имеет неприятные последствия. Мужчина может перевозбуждаться или истощаться эмоционально. По-хорошему, у него с поцелуя начинается секс. Для дамы - это возможность включиться эмоционально», – говорит специалист.

По словам врача, у мужчины это может привести к перевозбуждению, которое вытекает из-за избытка тестостерона в агрессию.

При этом уточняется, что для возникновения ответственных чувств к женщине в среднем представителям сильного пола потребуется год.

«Частые поцелуи и быстрая близость у мужчины не формируют ответственность за эти чувства. Женщина прошла этапы формирования отношений, поэтому скороспелые браки нередко распадаются», – заключает психотерапевт.