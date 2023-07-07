Врач Мясников заявил, что травмы носа повышают риски заболеть менингитом

Известный терапевт и кардиолог Александр Мясников рассказал, почему жертвами вспышек менингита становятся молодые люди. Врач отмечает, что молодежи в лице студентов и военнослужащих свойственно находиться коллективами в тесных пространствах.

Пребывание в обособленных сообществах, где постоянно люди контактируют друг с другом, доктор назвал главным фактором в плане рисков тяжело заболеть менингитом.

Также он перечислил другие факторы, которые увеличивают вероятность заражения инфекцией. Мясников говорит, что риск заболеть менингитом увеличивают травмы носа, курение, подверженность ОРВИ. Кроме того, к этому приводит врожденный недостаток белков, обеспечивающих укрепление иммунной системы, и удаленная селезенка.