Доктора назвали 5 проблем со здоровьем, в которых виноват кондиционер

Доктора рассказали о том, что кондиционеры могут быть опасны для здоровья человека. Врачи назвали пять проблем со здоровьем, в которых виноват аппарат для охлаждения воздуха в помещении.

1. ОРВИ. Проще всего подхватить ОРВИ, сидя под кондиционером. Риск заболеть появляется из-за того, что холодный воздух приводит к переохлаждению, а человек становится уязвим перед инфекциями. Кроме того, благодаря кондиционеру инфекции циркулируют в воздухе. Он внутренний воздух гоняет по кругу, а не забирает его с улицы.

2. Ангина. Риск появляется тогда, когда разница между температурой в помещении и на улице превышает 10 градусов. Горло начинает реагировать на эти изменения и происходит воспаление.

3. Гайморит и синусит. Внутри кондиционеров помимо бактерий накапливается пыль. Стоит его включить, как пыльные залежи с молниеносной скоростью разлетятся, что приводит к воспалению слизистой оболочки носа.

4. Легионеллез. Недуг возникает из-за бактерий легионелл, живущих в кондиционерной пыли. Протекает заболевание неприятно и зачастую требует госпитализации и восстановления в больнице до месяца.

5. Аллергия, сухость кожи и миозиты. Она возникает чаще на пыль в кондиционере. Под кондиционером также человека может продуть — многие сталкивались с болью в пояснице и шее после сильного переохлаждения.