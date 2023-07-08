PLOS One: найден метод определения пола человека по запаху его ладоней с точностью 96%

Ученые впервые определили пол человека по запаху его ладоней. Это открытие принадлежит работникам Международного университета Флориды, пишет научный журнал PLOS One.

Исследователи использовали масс-спектрометрический анализ для изучения ладоней 60 добровольцев (30 женщин и 30 мужчин). В итоге удалось определить специфические летучие соединения. В ходе проведенного статистического анализа выяснилось, что их можно применять для определения пола. Этот метод оказался весьма успешным. Он показал точность 96,67%.

Примечательно, что полученная информация может быть полезна в криминалистике. Ее в будущем будут использовать для выяснения подробностей о преступниках.