«РГ»: кардиологи назвали внешний признак, который указывает на высокий риск смерти от инфаркта

Высокую вероятность развития инфаркта можно предугадать, посмотрев на себя в зеркало. Как показали последние исследования, люди с более глубокими морщинами на лбу чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и имеют высокие риски умереть от инфаркта, пишет "РГ".

Ученые 20 лет наблюдали за добровольцами и выяснили, что лица с морщинами, классифицированными в 1 балл, имели более высокие риски смерти от ССЗ, чем без морщин. В 10 раз выше рискуют умереть испытуемые с морщинами в 2 и 3 балла. Это может быть связано с окислительным стрессом, который принимает участие в старении кожи и развитии атеросклероза. Кроме того, кровеносные сосуды на лбу более чувствительны к возникновению бляшек.

Впрочем, кардиологи считают, что в настоящее время есть много более надежных критериев оценки сердечно-сосудистых рисков, чем просто наличие морщин.