Врач назвала продукты, которые положительно влияют на потенцию

Врач проинформировала, какие продукты увеличивают потенцию. Ольга Чиркова назвала определенные ингредиенты, при употреблении которых улучшается мужское здоровье.

Терапевт порекомендовала исключить копченое и жареное мясо, газированные напитки, сладкие продукты. При этом приветствуются морепродукты, мед, орехи, нежирное мясо, натуральные фруктовые, овощные соки, бананы, цитрусы, ягоды, авокадо.

Медик также добавила, что в жирном мясе присутствует много канцерогенов и других вредных веществ, которые мешают нормальному усвоению питательных веществ в желудке.