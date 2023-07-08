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Врач назвала продукты, которые положительно влияют на потенцию

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Врач назвала продукты, которые положительно влияют на потенцию
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач проинформировала, какие продукты увеличивают потенцию. Ольга Чиркова назвала определенные ингредиенты, при употреблении которых улучшается мужское здоровье.

Терапевт порекомендовала исключить копченое и жареное мясо, газированные напитки, сладкие продукты. При этом приветствуются морепродукты, мед, орехи, нежирное мясо, натуральные фруктовые, овощные соки, бананы, цитрусы, ягоды, авокадо.

Медик также добавила, что в жирном мясе присутствует много канцерогенов и других вредных веществ, которые мешают нормальному усвоению питательных веществ в желудке.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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