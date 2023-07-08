Врач РФ Андреева назвала три лучших чая для снижения холестерина и контроля артериального давления

Два человека из распределительного центра Ozon умерли в Екатеринбурге вследствие менингококковой инфекции. Недуг развивался молниеносно и
По последним данным, два сотрудника распределительного центра Ozon скончались. Люди стали жертвами менингококковой инфекции, бушующей на складе. У
Молодое поколение очень мало двигается, объясняя это отсутствием свободного времени. Однако сидячий образ жизни приводит к появлению болезней и
Ученые впервые определили пол человека по запаху его ладоней. Это открытие принадлежит работникам Международного университета Флориды, пишет научный
Высокую вероятность развития инфаркта можно предугадать, посмотрев на себя в зеркало. Как показали последние исследования, люди с более глубокими
Наверное, многие из вас слышали совет: заболел — сходи в баню, хорошенько пропарься и вскоре все пройдет. Но врач-терапевт ЦКБ Управления делами