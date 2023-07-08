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Врач РФ Андреева назвала три лучших чая для снижения холестерина и контроля артериального давления

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Врач РФ Андреева назвала три лучших чая для снижения холестерина и контроля артериального давления
Здоровье
Фото из открытых источников

Терапевт Ирина Андреева назвала три самых лучших чая для снижения холестерина, контроля артериального давления и борьби с инфарктами и инсультами.

В ТОП-3 находится любимый всеми черный чай. Напиток открывает калиевые каналы в клетках, помогая сосудам снижать давление. Регулярное употребление до четырех чашек черного чая в день снижает уровень холестерина в крови.

Зеленый чай также очень полезен, но он не такой действенный, как черный. Это можно объяснить разным составов и наличием иных антиоксидантов.

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Текст: Информационное агентство «Informing»

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