Врач Сычева: дефицит витамина D приводит к ожирению и раку

Недостаточный уровень витамина D в крови приводит к риску заболевания сахарным диабетом, ожирением, раком. Об этом говорит врач Наталья Сычева.

«Есть данные, что дефицит витамина D повышает риски онкозаболеваний, включая рак молочной железы, и провоцирует развитие инсулинорезистентности — состояния, которое перерастает в сахарный диабет второго типа. Также он влияет на жировой и углеводный обмен, то есть от него зависит стройность», — сообщила диетолог.

Она добавила, что превышение весовой нормы не дает получать витамин D человеку в нужном количестве, он расходуется намного быстрее, поскольку «съедает» его жировая прослойка. Это особенно активно происходит у людей с инсулинорезистентностью, аутоиммунными болезнями и ожирением.