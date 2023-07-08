Врач-терапевт РФ Романенко: Малоподвижный образ жизни может стать причиной сахарного диабета

Молодое поколение очень мало двигается, объясняя это отсутствием свободного времени. Однако сидячий образ жизни приводит к появлению болезней и проблем с психикой, говорит врач Татьяна Романенко.

При сидячем образе жизни люди имеют избыточную массу тела. Лишний вес увеличивает риск сахарного диабета. А это не просто болезнь, это пандемия XXI века. Растет заболеваемость, ухудшается жизненный прогноз, — отмечает терапевт.

Медик добавила, что 10–15 лет назад не было так много людей с депрессией, неврологическими проблемами, нарушениями сна, расстройствами пищевого поведения. Для решения всех этих проблем нужно поменять свой образ жизни.

Иногда человек решает соблюдать правильное питание, однако без физической активности. Но такой подход имеет негативные последствия, поскольку нарушает гормональный баланс.