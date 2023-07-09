«РГ»: врач Степанюков рассказал, когда кофе работает как лекарство и когда может навредить

Врач Игорь Степанюков рассказа во время беседы с корреспондентами «РГ», когда кофе работает как лекарство и когда может навредить. Доктор привел рекомендации, согласно которым ежедневно можно употреблять 400 мг кофеина.

В чашке кофе содержится примерно 95 мг. Следовательно, употребления умеренного количества кофе составляет от трех до пяти чашек в день. По данным специалиста, низкие дозы кофеина (50-300 мг) придают бодрость, повышают трудоспособность, концентрацию внимания. Но более высокие дозы имеют негативные последствия в виде бессонницы, беспокойства и учащения пульса.

Ранее ученые выяснили, что употребление от трех до пяти чашек кофе снижает риски развития хронических болезней. Осторожными с этим ароматным напитком следует быть гипертоникам, беременным женщинам, а также людям с индивидуальной непереносимостью.