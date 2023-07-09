РИАН: Как работает внутренний механизм омоложения у человека при помощи силы мышц

Издание «РИА Новости» раскрыло принцип работы механизма внутреннего омоложения. Как оказалось, зависит он преимущественно от силы мышц человека.

Во время занятий спортом мышцы растягиваются и возникают микротравмы. Организм человека все силы бросает на восстановление. В итоге активируется выработка нейромедиаторов, гормонов и ферментов, что влияет на рост мышечной ткани и приводит к изменениям ее структуры.

Специалисты отмечают, что спортсмены выглядят моложе своих сверстников, ведь тренировки усиливают энергетический метаболизм, способствуют выбросу эндорфинов, снимают стресс, улучшают сон, нормализуют давление, приводят к выработке антиоксидантов. Это в свою очередь замедляет процессы старения.

Врачи подчеркивают, что мышцы развиваются при регулярных тренировках. Акцент нужно делать на силовые упражнения. Очень важную роль играет питание с достаточным количеством белка, который является для тканей строительным материалом.



