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Ученые Корейского университета Кен Хи нашли новый эффективный способ лечения акне

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Ученые Корейского университета Кен Хи нашли новый эффективный способ лечения акне
Здоровье
Фото из открытых источников

Научные сотрудники Корейского университета Кен Хи создали новый препарат против акне, который основан на растительных компонентах. Сегодня существует много средств для лечения данной проблемы, но процедуры относительно дороги и в ряде случаев вызывают побочные эффекты.

В ходе проведения научной работы ученые в качестве альтернативы рассматривали растительные экстракты. В том числе речь идет о лаковом дереве (Rhus verniciflua — RV), но оно может вызвать аллергию. Тогда исследователи предложили формулу под названием FRO, которая не вызывает подобных реакций. Она содержит ферментированные экстракты Orostachys japonicus (японского горноколосника) и RV в соотношении один к одному.

Как показали результаты экспериментов, FRO подавляет рост акне, обладает прекрасным антимикробным, противовоспалительным действием.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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