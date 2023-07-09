Уролог РФ Малхасян: животный белок и соль приводят к мочекаменной болезни

Виген Малхасян перечислил главные факторы, которые увеличивают риск развития мочекаменной болезни. Главная причина образования камней - нарушения обмена веществ, которые провоцируют закисление мочи, повышенное содержание кальция и оксалатов, снижение уровня цитрата.

По сведениям уролога, мочекаменная болезнь сопровождается гиперпаратиреозом, подагрой, диареей, передозировкой витамина D. Недуг поражает мужчин и женщин в период менопаузы. Камни в почках образуются у людей с ожирением. Также это заболевание приводит к потере основных функции почек и воспалению, которое может быть чревато потерей органа.

Чтобы предотвратить образование камней, нужно пить много воды, ограничить потребление соли, животных белков, а отдать предпочтение продуктам с клетчаткой, кальцием. Также необходимо повысить свою физическую активность.