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Уролог РФ Малхасян: животный белок и соль приводят к мочекаменной болезни

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Уролог РФ Малхасян: животный белок и соль приводят к мочекаменной болезни
Здоровье
Фото из открытых источников

Виген Малхасян перечислил главные факторы, которые увеличивают риск развития мочекаменной болезни. Главная причина образования камней - нарушения обмена веществ, которые провоцируют закисление мочи, повышенное содержание кальция и оксалатов, снижение уровня цитрата.

По сведениям уролога, мочекаменная болезнь сопровождается гиперпаратиреозом, подагрой, диареей, передозировкой витамина D. Недуг поражает мужчин и женщин в период менопаузы. Камни в почках образуются у людей с ожирением. Также это заболевание приводит к потере основных функции почек и воспалению, которое может быть чревато потерей органа.

Чтобы предотвратить образование камней, нужно пить много воды, ограничить потребление соли, животных белков, а отдать предпочтение продуктам с клетчаткой, кальцием. Также необходимо повысить свою физическую активность.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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