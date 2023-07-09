Водителям РФ рассказали о рисках онкозаболеваний при езде с открытыми окнами

Врач-онколог из Клинической больницы Медси предупреждает водителей о рисках онкозаболеваний, связанных с вдыханием выхлопных газов при открытом окне. Эти риски связаны с тем, что вместе с кислородом попадают оксид углерода, альдегиды, углеводороды, диоксид серы, бензапирен, сажа.

Накопление вышеуказанных веществ способствует развитию рака легких и других видов онкологии. Вредные газы приводят к проблемам с сердечно-сосудистой системой, вызывают одышку, головокружение, стенокардию, повышают риск инфаркта, инсульта, тромбоза, атеросклероза. Повышенное содержание выхлопных газов провоцирует дерматит и конъюнктивит, негативно влияет на нервную систему, чревато недомоганием, раздражительностью и нарушением сна.

Снизить вредное воздействие на организм можно при помощи кондиционера. Также желательно увеличить употребление воды и еды с антиоксидантами (ягод, фруктов, овощей, зеленого чая).