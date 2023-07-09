Женщины чаще достигают оргазма в парах, которые практикуют оральный секс

Исследователи из Университета Макмастера (McMaster University) провели исследование и выяснили, почему мужчины чаще чем женщины испытывают оргазм, а также можно ли исправить эту ситуацию.

Из-за ряда особенностей женский организм требует больше времени для кульминации. Эксперты провели очередной опрос, который показал, что для 86% мужчин последний интим завершился достижением оргазма. Что касается женщин, то этот показатель составил всего 62%. Отмечается, что речь шла о вагинальном сексе в распространенных позах.

Ученые также посоветовали разнообразить практики в интимной жизни, сделать акцент на стимуляцию клитора. Тогда гендерный разрыв будет снижен, а счастливых семейных пар станет больше. Еще одна рекомендация специалистов - это оральный секс. Как выяснилось, в парах, практикующих оральный секс, дамы чаще достигают кульминации.