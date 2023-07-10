Диагност Дженн Симмонс: пицца и копченые продукты могут вызывать рак

Пицца и другие блюда навынос содержат канцерогены, вызывающие рак, утверждает функциональный диагност Дженн Симмонс, который является автором книги о профилактике онкологии Кристина Марусич.

По словам специалиста, вредные химические соединения в еду попадают через контакт с упаковкой, обрабатываемой полифторалкильными веществами (ПФАВ). Это делается для ее водонепроницаемости и жироотталкивающих свойств. Марусич отмечает, что составы с ПФАВ наносят на бумагу, которую кладут в коробку с пиццей или на упаковку для хлебобулочных изделий, которые продают навынос.

Симмонс также назвала продукты, негативно влияющие на человека. Она упомянула красное и вяленое мясо, копчености, алкоголь.