MedRxiv: Правильное питание снижает риски развития деменции и замедляет старение организма

Ученые Колумбийского университета выяснили, что здоровое питание связано с низкими рисками деменции, биологического старения и смерти. Авторы использовали данные исследования сердца Framingham 1525 человек, средний возраст которых 69,7 лет. Для оценки также использовали показатель DunedinPACE.

Участники со здоровым питанием в старшем возрасте имели медленные темпы старения и низкий риск слабоумия. Оказалось, что правильная еда снижает риск смерти. Связь между старением и диетой сильнее среди курящих людей, чем среди не куривших.

Люди с приверженностью к диетическим рекомендациям были старше, женаты, не курили, были подвижны, имели высшее образование, низкий индекс массы тела. За время наблюдений деменцию диагностировали у 129 человек, при этом 432 человека умерли.