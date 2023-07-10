Онколог Евсеев: Непонятная боль в спине может быть симптомом рака — СМИ

Врач-онколог Владислав Евсеев рассказал, что зачастую пациенты, у которых диагностируют рак поджелудочной железы, с болью в спине обращаются к неврологам. Люди ошибочно принимают эти симптомы за защемление нерва.

Нужно знать, что любые болевые ощущения не надо игнорировать, поскольку они свидетельствуют о разных изменениях в организме. Боли в спине, к примеру, могут являтся первым симптомом злокачественной опухоли поджелудочной железы.

Доктор добавил, что боль при этом виде онкологии может распространяться в поясничный отдел позвоночника, что заставляет думать о застуженном нерве. Также эксперт говорит, что быстрое утоление голода также является явным признаком раковой опухоли, которая давит на двенадцатиперстную кишку.