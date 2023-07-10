В клиниках США вместо врачей начали использовать ИИ-чат-бот Med-PaLM 2

В американских больницах вместо врачей стали внедрять ИИ-чат-бот от корпорации Google. Он получил название Med-PaLM 2 и активно тестируется в клиниках США, пишет The Wall Street Journal.

Медицинский чат-бот с элементами ИИ отвечает на все вопросы о медицине. По словам создателей, он будет пользоваться активным спросом в странах с ограниченным доступом к медицинским услугам.

Проведенные исследования показали, что Med-PaLM 2 имеет определенные проблемы с точностью формулировки, поскольку в ответах чат-бота было намного больше неточностей, чем у врачей.

По информации старшего директора по исследованиям Google Грега Коррадо, пока что чат-бот находится на ранней стадии разработки. Продолжается тестирование с целью повышения безопасности и точности диагнозов.