Врач Шехян указал на ошибки, которые могут превратить каши в яд

Кардиолог Грант Шехян рассказал, что любую крупу можно превратить в бесполезную или вредную. По словам

кандидата медицинских наук, опасная для людей с сердечно-сосудистыми болезнями каша со сливочным маслом и зажаркой. Эти продукты провоцируют повышение холестерина, забивающего сосуды.

Также вредит привычка солить еду, поскольку ее избыток задерживает воду, что приводит к отекам. Шехян рекомендовал отказаться от использование каш в качестве гарнира к другим продуктам, не рекомендованным людям с недугами сердца и сосудов.

Он уверен, что термическая обработка убивает полезные свойства каш. К примеру, лучше замачивать гречку на ночь водой либо обезжиренным кефиром. В заключение специалист добавил, что лучше употреблять овсянку, гречку и пшенную кашу.