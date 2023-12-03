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Почему нельзя сдерживаться при чихании: у жителя Великобритании разорвало трахею

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Почему нельзя сдерживаться при чихании: у жителя Великобритании разорвало трахею
Здоровье
Фото: @wayhomestudio / freepik.com

Житель Великобритании обратился за медицинской помощью после того, как он попытался сдержать чихание. Такой поступок привел к разрыву трахеи. Молодой человек внезапно почувствовал острую боль в шее, прижимая нос, а также удерживая чихание рукой. 

Выявили наличие разрыва трахеи

Несмотря на отсутствие каких-либо дыхательных проблем, затруднений с глотанием и изменений в голосе, результаты рентгенографии и компьютерной томографии выявили наличие разрыва трахеи. Как пишет новостное издание pravda.ru, пациент успешно прошел лечение. 

Британец был выписан домой после полного заживления, но врачи после данного случая настоятельно не рекомендуют сдерживаться при чихании, чтобы избежать проблем.

Информационное агентство «Informing»

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