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Ученые нашли связь между употреблением пива и улучшением мозговых функций человека

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Ученые нашли связь между употреблением пива и улучшением мозговых функций человека
Здоровье
Фото: @KamranAydinov / freepik.com

Исследование, проведенное учеными, обнаружило интересную связь между употреблением пива и улучшением у человека мозговых функций. Результаты исследования указывают на потенциальные позитивные эффекты напитка на когнитивные способности, пишет Газета.ру.

Проявили улучшения в решении когнитивных задач

В ходе эксперимента выяснилось, что умеренное употребление пива связано с повышением активности определенных участков головного мозга, ответственных за когнитивные функции и память. Участники, употреблявшие в умеренных количествах этот слабоалкогольный напиток, проявили улучшения в тестах и решении когнитивных задач.

Результаты открывают новые перспективы в изучении воздействия алкогольных напитков на мозговую активность. Тем не менее важно помнить об умеренном употреблении спиртного, чтобы не спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Информационное агентство «Informing»

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