Нарколог Белоусов нашел и назвал лучшую закуску к аклоголю

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов утверждает, что употребление алкоголя на сытый желудок может снизить риск алкогольного отравления. Плотные приемы пищи замедляют поступление спиртного в кровь и временно защищают слизистую. Тем не менее, он подчеркивает, что употребление алкоголя всегда несет риск для здоровья, и не существует определенной «лучшей» закуски, способной полностью предотвратить негативные последствия алкогольного употребления.

Хотя лучшими закусками специалист назвал фрукты, овощи, орехи, печень, говядину, морковь, сельдь, морепродукты, горох и шпинат, то есть вся еда, которая богата на цинк и витамины группы B.