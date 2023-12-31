Информинг » Здоровье » Нарколог Белоусов нашел и назвал лучшую закуску к аклоголю

Нарколог Белоусов нашел и назвал лучшую закуску к аклоголю

Image 16+
Нарколог Белоусов нашел и назвал лучшую закуску к аклоголю
Здоровье
Фото: @master1305 / freepik.com

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов утверждает, что употребление алкоголя на сытый желудок может снизить риск алкогольного отравления. Плотные приемы пищи замедляют поступление спиртного в кровь и временно защищают слизистую. Тем не менее, он подчеркивает, что употребление алкоголя всегда несет риск для здоровья, и не существует определенной «лучшей» закуски, способной полностью предотвратить негативные последствия алкогольного употребления. 

Хотя лучшими закусками специалист назвал фрукты, овощи, орехи, печень, говядину, морковь, сельдь, морепродукты, горох и шпинат, то есть вся еда, которая богата на цинк и витамины группы B.

Информационное агентство «Informing»

Найдено настоящее влияние интервального голодания на кишечник и мозг

Найдено настоящее влияние интервального голодания на кишечник и мозг

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Нарколог Белоусов нашел и назвал лучшую закуску к аклоголю

Сегодня, 17:13

Врач Александрова нашла самое полезное блюдо на Новый год 2024

Сегодня, 16:43

Health: Найдена связь между горячими ваннами для ног и избавлением от мигрени

Сегодня, 11:03

Ученые нашли необычайно легкий способ бросить курить

Вчера, 22:48

Врач Лапа нашла лекарства, которые обязательно должны быть в «новогодней» аптечке

Вчера, 19:58

Врачи нашли опасность: не кормите этим детей на Новый год

Вчера, 16:08

Найдено настоящее влияние интервального голодания на кишечник и мозг

Вчера, 11:33

Врачи из России нашли опасность в мандаринах на новогоднем столе

29-12-2023, 13:48

Глава Минздрава Мурашко нашел ТОП-3 совета россиянам на новогодние праздники

29-12-2023, 12:48

Врач РФ нашла специю, жизненно необходимую после гриппа и ОРВИ

29-12-2023, 12:13

Профессор РАН Москалев нашел, как замедлить процесс старения

29-12-2023, 02:48

Врачи нашли пять грозных признаков того, что в организме могут быть тромбы

29-12-2023, 00:38

Ученые нашли у имбиря способность снижать лишний вес

28-12-2023, 19:58

Россиянам посоветовали не похмеляться 1 января, а наутро выпить рассола или минералки

28-12-2023, 17:23

Терапевт РФ Корягина нашла в новогодних салатах виновников инфарктов и инсультов

27-12-2023, 21:08

Научный прорыв: в России нашли способ по-новому выявлять раковые опухоли

27-12-2023, 19:53

Всё, указ подписан: В РФ вводят обязательный масочный режим

27-12-2023, 17:03

«Убьет за три месяца»: Врачи нашли, что убьет любого человека быстрее трансжиров

27-12-2023, 16:18

Найдено, какой сорт сыра является самым полезным для здоровья

27-12-2023, 11:38

Не уничтожьте каникулы: педиатр нашла тревожные симптомы у детей

26-12-2023, 18:43

Новости партнеров
2023
ru-RU